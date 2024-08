Freizeitangebot in Krefeld Fünf Jahre Miniaturgolf am Elfrather See

Wenn das Wort Minigolf fällt, dann winkt Regina Wachtendonk lächelnd ab. „Wir haben hier keine Minigolf-, sondern eine Miniaturgolf-Anlage. Unsere Bahnen sind etwas schmäler und kürzer als beim Minigolf“, erklärt die Betreiberin der Anlage am Elfrather See. Auch wenn allgemein vom Minigolf am Elfrather See geredet wird, so gibt es doch den kleinen, feinen Unterschied und „der ist manchen Besuchern ganz wichtig“, wie die gebürtige Düsseldorferin, die seit 2018 in Krefeld lebt, weiß.