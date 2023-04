Neue Attraktionen in Krefeld Kirmes mit 85 Meter hohem Kettenflieger

Geblieben sind die familienfreundlichen Angebote, deren Attraktivität angesichts von Preisen pro Fahrt zwischen 4 und 6 Euro stetig zunimmt. So wird es am Montag, 8. Mai, wieder einen Fähnchentag geben. Wer eine Fahne beim Kauf eines Fahrchips abgibt, bekommt einen zweiten Chip dazu. Vergünstigungen an allen Geschäften locken auch beim Familientag am Donnerstag, 11. Mai. Sparen können Familien zudem bei Vorlage der Krefelder Familienkarte. Außer an Fähnchen- und Familientag gibt es zehn Prozent Rabatt an allen Geschäften.