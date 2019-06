Aus den Niederlanden nach Uerdingen : Zweiter Holland-Markt in der Rheinstadt

Zweiter Holland-Markt in der Rheinstadt

Sie freuen sich auf den Holland-Markt am letzten Juni-Wochenende: Henk ter Hennepe, Bettina Losereit, Fabian de Cassan, vorne Uwe Rutkowski und Yvonne ter Hennepe (v.l.). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Uerdingen An über 40 Ständen wird die Angebotspalette des Nachbarlandes zu finden sein. Der Markt öffnet um 12 Uhr.

Ein Stückchen holländisches Flair zieht am 30. Juni auf dem historischen Marktplatz in Uerdingen ein. Der Holland-Markt lockt mit über 40 Ständen zum zweiten Mal in die Rheinstadt.