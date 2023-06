Falschaussage als „Versehen“? Althoff beharrt darauf, dass Schön beim Surfpark-Gutachten lügt

Althoffs Gegenargumentation: Ratsleute hätten im Vorfeld mehrfach ihren Unmut darüber geäußert, dass der Investor vor dem Rat das Gutachten erhalten habe. Sie selbst habe in einer Mail vom 9.Mai, die auch an Schön gegangen sei, diesen Umstand benannt und angekündigt, „dass der Vorgang der Weiterleitung vertraulicher Unterlagen an den Vorhabenträger Bestandteil meiner Beschwerde bei der Bezirksregierung werden wird. Mir fällt keine eindrücklichere Methode ein, wie einem Stadtdirektor bewusst gemacht werden kann, dass der Vorhabenträger in Besitz des Gutachtens ist.“ Schöns öffentliche Aussagen dazu „können somit kein Versehen gewesen sein, sie waren bewusste Falschaussagen wider besseres Wissen“. Schöns Ausführungen gegenüber der Presse seien daher keine adäquate Reaktion auf diese nachweisbaren Tatsachen, „eine respektvolle Entschuldigung wäre deutlich angemessener.“