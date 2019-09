Wohnquartier geplant : Alte Feuerwache an der Florastraße steht vor dem Verkauf

So sollen die „Elisabeth-Höfe“, die rund um die alte Feuerwache an der Florastraße entstehen, einmal aussehen. Foto: Mies van der Rohe Business Park

Krefeld Der Krefelder Investor Wolf-Reinhard Leendertz will das Gebäude in ein die Schönheit der Bausubstanz wahrendes Wohnquartier unter dem Namen „Elisabeth“-Höfe umwandeln.

Gute Nachricht für Krefeld: Die alte Feuerwache an der Florastraße wird an den Krefelder Investor Wolf-Reinhard Leendertz verkauft und in ein ambitioniertes, die Schönheit der Bausubstanz wahrendes Wohnquartier unter dem Namen „Elisabeth“-Höfe umgewandelt – Anspielung auf die nahe Elisabeth-Kirche und berühmte innerstädtische Quartiere wie die Hackeschen Höfe in Berlin. Keine Anmaßung: Die Pläne des Architekten Georg von Houwald hatten die Politik überzeugt; es waren aber auf Drängen der Politik weitere Verhandlungen mit der Stadt nötig, zumal es auch andere Bewerber gab. Die Verhandlungen sind nun abgeschlossen: „Wir haben gute Gespräche geführt, die ausführende Projektgesellschaft ist gegründet, die Verträge sind unterschriftsreif“, sagt gestern ein Sprecher von Leendertz auf Anfrage. In der nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 10. September soll der Verkauf politisch abgesegnet werden.