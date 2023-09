Flüchtlingskrise Altbundespräsident Gauck nennt Oberbürgermeister Meyer im ZDF

Ähnliche Gedanken hat Meyer in einem Interview mit dem Nachrichtensender NTV geäußert, das am Montag, 18. September, gesendet wurde. Meyer erläuterte darin, dass es für die Kommunen günstiger sei, Hotelzimmer für Flüchtlinge anzumieten, da die Kosten für Containerdörfer höher seien, sofern sie noch nicht bewohnt seien. Er beklagte, dass das Land die Kosten für solche vorausschauend installierten Aufnahmemöglichkeiten nicht finanziere. Zurzeit würden Flüchtlinge direkt an die Kommunen weiterverwiesen; man müsse die Menschen also schnell und kurzfristig unterbringen. Die Situation fühle sich ähnlich wie bei der großen Flüchtlingskrise 2015 an, „und ich mache mir große Sorgen, was den Herbst angeht“, so Meyer. Erfahrungsgemäß stiegen die Flüchtlingszahlen zum September an; „ich möchte nicht, dass wir wieder in die Situation kommen, dass die Sitzungssäle hier im Rathaus mit Geflüchteten vollgepackt werden müssen, weil wir morgens nicht wissen, wo wir die Leute abends unterbringen“. Man werde so den Menschen, die mit Erfahrungen wie Folter und anderen Dingen hierherkommen, unter humanitärem Gesichtspunkt nicht gerecht.