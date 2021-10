Handwerk in Krefeld : Alt-Meister für modische Frisuren ausgezeichnet

Zwei Ehrungen und eine neue Obermeisterin – viel zu feiern gab’s bei der Friseur-Innung Krefeld. Von links: die neue Obermeisterin Birgit Piombino-Hochbruck, Gerd Peschges, die bisherige Obermeisterin Ursula Kühlen, Liesel und Richard Irskens, Hauptgeschäftsführer Marc Peters (Kreishandwerkerschaft). Foto: Kreishandwerkerschaft

Krefeld Sie haben jeden modischen Schlenker im Friseurhandwerk kennengelernt: Die beiden Krefelder Richard Irskens und Gerd Peschges sind seit Jahrzehnten als Handwerksmeister im Geschäft.

Zwei Krefelder Friseur-Meister sind seit Jahrzehnten im Geschäft: Nun bekamen Richard Irskens (73) und Gerd Peschges (66) eine besondere Ehrung der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Das Meister-Duo wurde während der Mitgliederversammlung der Friseur-Innung Krefeld ausgezeichnet: Die bisherige Obermeisterin Ursula Kühlen und Hauptgeschäftsführer Marc Peters, überreichten den Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Düsseldorf an Richard Irskens und die Ehrenurkunde zum 40-jährigen Betriebsbestehen an Gerd Peschges.

Seine Meisterprüfung bestand Richard Irskens mit Auszeichnung. Das war 1969 in Duisburg, vor mehr als 50 Jahren also – wegen Corona erhielt er seinen Goldenen Meisterbrief verspätet. Die dreijährige Ausbildung begann Richard Irskens bereits mit knapp 14 Jahren bei seinem Vater Albrecht, der den Salon vor über 80 Jahren an der Krefelder Straße in Krefeld-Hüls gegründet hat. Nach dem Abschluss arbeitete er hier als Geselle weiter, bis er sich 1969 zur Meisterschule anmeldete.

Info 12.000 Mitgliedsbetriebe in der Kreishandwerkerschaft Als regionale Unternehmerorganisation des Handwerks vertritt die Kreishandwerkerschaft Niederrhein Krefeld, Viersen, Neuss die Interessen von mehr als 12.000 Betrieben in der Stadt Krefeld sowie in dem Kreis Viersen und dem Rhein-Kreis Neuss. Diese Unternehmen beschäftigen über 55.000 Mitarbeiter, bilden 4.400 junge Menschen aus und erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von rund 5,4 Milliarden Euro.

In den 70er Jahren übernahm er den Salon, benannte ihn um in „Haare & Kosmetik Irskens“ und vergrößerte ihn um das Dreifache. „In der Glanzzeit hatten wir 27 Mitarbeiter, aktuell sind es neun“, sagt Irskens. „Wegen der Größe unseres Salons – wir haben 19 Plätze – waren die Corona-Einschränkungen und Abstandsregeln kein Problem.“ Auch mit 73 Jahren ist Irskens jeden Tag im Salon. „Ich bin Friseur aus Leidenschaft und mache das, solange es geht“, erklärt er. Unterstützt wird das Team durch seine Frau Liesel, die die Anmeldungen entgegennimmt und sich um die Kasse kümmert. Richard Irskens war auch im Ehrenamt engagiert: Über 20 Jahre war er im Innungsvorstand aktiv. Und in seinem Beruf hat er immer sehr viel Wert auf Qualifizierung gelegt. Ein Seminar führte ihn sogar nach London. „Ohne Weiterbildung geht es nicht“, sagt er.

Gerd Peschges, der für das 40-jährige Betriebsbestehen auch mit „Corona-Verspätung“ geehrt wurde, absolvierte seine Meisterprüfung 1977 in Duisburg. 1980 gründete er in der Krefelder Innenstadt seinen Salon – und zwar dort, wo sein Vater Hans Peschges seinen Betrieb gehabt hatte. Dieser Salon war 1949 gegründet und später abgemeldet worden. 1993 zog Gerd Peschges mit seinem Salon zur Moerser Landstraße in Krefeld-Traar. „Wir hatten zeitweise acht Mitarbeiter“, sagt er. Zurzeit arbeitet er zusammen mit seiner Frau Annelie im Salon, „weil wir Ende des Jahres aufhören und es bereits langsam ausklingen lassen“. Die Kunden kommen aus Traar und Verberg, auch einige Stammkunden von früher schauen immer wieder vorbei.

Gerd Peschges ist ebenfalls ehrenamtlich in der Innung engagiert, als Lehrlingswart und Leiter der Prüfungskommission. Bereits seit 1984 arbeitet er im Innungsvorstand mit und bekleidete auch das Amt des stellvertretenden Obermeisters. Zur Corona-Pandemie sagt er: „Mit Zunahme der Impfquote und der Lockerungen sind unsere Probleme kleiner geworden. Grundsätzlich hätte ich mir aber mehr Unterstützung, auch finanzieller Art, gewünscht.“