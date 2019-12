Kostenpflichtiger Inhalt: Sportstipendium für Krefelder : Als Fußballer fürs Studium in die USA

Linus Jark vom VfR Fischeln möchte sein fußballerisches Talent nutzen, um in den USA zu studieren. Foto: Julian Budjan

Krefeld Der Fußball-Boom in den USA macht deutsche Talente für die Colleges attraktiv. Linus Jark vom VfR Fischeln möchte die Chance nutzen, um per Sportstipendium in den Vereinigten Staaten zu studieren.