Ausgewählte Kommunen : Krefeld als „Europaaktive Kommune“ ausgezeichnet

Krefeld Die Landesregierung würdigt das Engagement von Wolfgang Ropertz und seinem Team im Krefelder Europabüro.

(RP) Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat Krefeld für vorbildliches Europa-Engagement als „Europaaktive Kommune“ ausgezeichnet. Im Rahmen einer Auszeichnungs- und Netzwerkveranstaltung in Düsseldorf haben Bürgermeisterin Gisela Klaer und Wolfgang Ropertz, Europa-Beauftragter der Stadt, die Urkunde von Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner und Heimatministerin Ina Scharrenbach in Empfang genommen. Neben Krefeld wurden die Kreise Coesfeld und Paderborn, die Städte Borken, Monheim am Rhein, Recklinghausen, Willich und Brüggen neu als „Europaaktive Kommunen“ ausgezeichnet. Insgesamt tragen 55 Kommunen in NRW die Auszeichnung.