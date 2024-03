Züchtertreffen mit 150 Tieren und fachgerechter Bewertung Alpaka-Show in Krefeld für die ganze Familie – was es zu erleben gibt und was es kostet

Ihre dunklen Augen blicken seelenvoll, und wer sie kennengelernt hat, der ist von ihnen begeistert. Die Rede ist von Alpakas. Am 30. und 31. März rückten diese Neuweltkameliden in den Mittelpunkt. Unter dem Titel „Die Alpakashow goes Krefeld“ findet nach mehr als zwölf Jahren erstmalig wieder eine solche Show in Nordrhein Westfalen statt. Dahinter steht federführend Raphael Schütz aus Windeck vom Zuchtbetrieb „Alpakas des Westens“. „Unsere Alpakashow fand die vergangenen Jahre im hessischen Alsfeld statt und gehört zu den größten privaten Alpakashows Europas. In diesem Jahr haben wir uns für NRW entschieden, das für viele Züchter ebenso zentral liegt“, sagt Schütz.