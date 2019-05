Segelfliegen über Krefeld : Vater und Sohn absolvieren Alleinflüge

Krefeld Der erst 17-jährige Kai Pahlings, Mitglied des „Aero Club Krefeld“, hat jetzt seinen ersten Alleinflug absolviert. Die Mitglieder des Clubs hatten zum Start der Flugsaison sonniges Wetter und gute Thermik.

Bereits vor einem Jahr hat Kai Pahlings gemeinsam mit seinem Vater Detlev Pahlings die ersten Segelflugstarts auf dem Egelsberg gemacht. Allerdings musste der Gesamtschüler seine Flugausbildung verletzungsbedingt für mehrere Monate pausieren - eine frustrierende Zeit für den engagierten Jungen. In der Zwischenzeit schaffte sein Vater den ersten Alleinflug und entschied sich danach auf seinen Sohn zu warten.

Als Kai das Okay vom Fliegerarzt bekam, reisten Vater und Sohn wieder zum Egelsberg. Kai überzeugte die Fluglehrer schnell: Trotz der langen Pause, hatte der junge Flugschüler nichts verlernt. Jetzt durfte er das erste Mal mit dem Schulungsdoppelsitzer vom Typ ASK21 solo fliegen. Bis zu seinem erstem Alleinflug, in Fliegerkreisen „A-Prüfung“ genannt, benötigte Kai insgesamt nur 49 Starts mit Fluglehrer. Nach der Landung überreichte ihm sein Vater einen Blumenstrauß aus Disteln und Brennnesseln. Dieser soll, der Tradition folgend, die Feinfühligkeit für den Steuerknüppel in der Hand verbessern. Ebenso bekam er einen Klaps auf den Allerwertesten, damit der Alleinflieger ein besseres Gespür für Thermik entwickelt.