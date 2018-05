Krefeld: Alleinerziehende erhält nach RP-Bericht Spende

Krefeld Das Schicksal der alleinerziehenden Mutter und ihrer kleinen Tochter hat viele Leser tief bewegt. Jetzt erreichte ein anonymer Brief die Redaktion.

Die Geschichte von Maria Sch. hat viele Menschen in Krefeld bewegt. Eine Leserin war so bewegt, dass sie einen anonymen Brief an die Krefelder Lokalredaktion geschrieben hat. Die Leserin hat selbst Ähnliches erlebt wie Maria Sch. Dem Brief lag eine Spende von mehreren hundert Euro bei, die der jungen Mutter und ihrer kleinen Tochter bei der Bewältigung des Alltags helfen sollen.