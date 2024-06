Europawahl 2024 Alle wichtigen Fakten zur Europawahl in Krefeld

Briefwahl Wer am 9. Juni verreist ist oder aus anderen Gründen gerne vorab wählen möchte, kann dies per Briefwahl machen. Die Unterlagen dazu können online beantragt werden, postalisch oder über das Scannen des QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung. Der Wahlbriefumschlag muss so rechtzeitig abgeschickt oder im Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld in den Nachtbriefkasten eingeworfen werden, dass der Wahlbrief bis spätestens am Wahlsonntag, 18 Uhr, vorliegt. Verspätet eingehende Briefwahlunterlagen können nicht berücksichtigt werden.