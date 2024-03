Ostern in Krefeld Konzerte und Kirchenmusik an den Feiertagen

Als Giovanni Battista Pergolesi 1736 starb, war er gerade mal 26 Jahre alt. Aber er hatte schon Musik für die Ewigkeit komponiert. Wenige Wochen vor seinem Tod hat er das „Stabat mater“ fertiggestellt, eine Auftragsarbeit für eine adlige neapolitanische Laienbruderschaft, die Musik für die Liturgie in der Karwoche wünschte. Da litt der Musiker bereits an unheilbarer Tuberkulose. Diese Vertonung eines mittelalterlichen Gedichts für Alt, Sopran, Streicher und Basso continuo in f-Moll bewegte seine Zeitgenossen, vielleicht umso stärker wegen des frühen Todes Pergolesis. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war sein „Stabat mater“ eine der meistgedruckten Kompositionen der Zeit. In der Michaelskirche in Uerdingen, Niederstraße/Am Zollhof, ist das Werk in der traditionellen „Stunde unter dem Kreuz“ am Karfreitag zu hören. Begleitet von Mihyun Brüchner am Flügel tragen die Sängerinnen Michaela Trautmann (Sopran) und Anne Heißling (Alt) das „Stabat mater“ vor. Liturg ist Norbert Sinofzik. Beginn: 17 Uhr.