Corona-Massentests in Krefeld : Alle 305 Corona-Testergebnisse im DB-Werk Oppum sind negativ

Erstes Aufatmen bei der DB Fahrzeuginstandhaltung in Oppum. Bislang gibt es keinen neuen Corona-Fall. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Noch stehen rund 300 Testergebnisse aus, um für die Beschäftigten der DB-Fahrzeuginstandhaltung in Oppum komplett Entwarnung zu geben. Nach acht Corona-Fällen hatte die Stadt Massentests angeordnet.

Vorläufige Entwarnung für die Beschäftigten im Deutsche Bahn Fahrzeuginstandhaltungswerk in Oppum: Die ersten 305 Ergebnisse der Corona-Tests in der Belegschaft liegen vor. Alle bislang ausgewerteten Proben seien negativ, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Weitere Ergebnisse werden morgen erwartet. Insgesamt sind in dem Unternehmen rund 600 Mitarbeitende durch ein mobiles Team des Krefelder Diagnose-Zentrums getestet worden. Nachdem bei acht Mitarbeitenden des Werks – drei von ihnen wohnen in Krefeld – eine Corona-Infektion bestätigt worden war, hatte die Stadtverwaltung Krefeld vorsorglich ein umfangreiches Screening aller zurzeit im Werk arbeitenden Beschäftigten angeordnet (wir berichteten). Danach sind bisher keine Neuinfektionen im Werk mehr festgestellt worden.

Die Zahl der aktuell in der Stadt Krefeld infizierten Personen ist auf 20 leicht angestiegen (Stand Donnerstag, 0 Uhr). Das sind zwei Covid-19-Erkrankte mehr als am Vortag. Eine Person muss jetzt im Krankenhaus behandelt und auch beatmet werden. Die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist dennoch weiter niedrig bei drei, die „kritische Grenze“ ist auf 50 festgesetzt.

Seit Beginn der Pandemie sind in Krefeld insgesamt 695 Personen an Corona erkrankt. 651 von ihnen gelten bereits an genesen, 24 Personen sind verstorben. Bisher sind im Diagnose-Zentrum insgesamt 9970 Erstabstriche erfolgt. Die Gesamtzahl der Quarantänen beträgt 2265.