Zoll-Kontrolle Schwarzarbeit bei Fressnapf Logistik GmbH Alle 16 bei Razzia festgenommene Personen kommen aus Afrika

Bei der Großrazzia auf dem Gelände der Fressnapf Logistik GmbH in Krefeld und darüber hinaus an der Westpreußenstraße hat der Zoll mit Unterstützung von Kräften der Bundes- und der Landespolizei sowie des Ausländeramtes der Stadt Krefeld 235 Arbeitnehmer angetroffen und kontrolliert. Dabei habe es 16 Festnahmen wegen des Verdachts des Dokumentenmissbrauchs und des illegalen Aufenthalts gegeben, informierte ein Sprecher des Zolls am gestrigen Montag. „Die Häufigkeit der Ingewahrsamnahme ist eher hoch und kommt in dieser Größenordnung nur wenige Mal im Jahr vor“, betonte er. Bei den verbliebenen 219 Überprüften habe es hingegen keine Beanstandungen ergeben.