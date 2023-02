Gebäude einsturzgefährdet Alkoholisierter Krefelder rast auf Flucht vor Polizei gegen eine Hauswand

Die Polizei schildert den Hergang so: In der Nacht zu Mittwoch hat ein Autofahrer die Anhaltesignale eines Streifenwagens missachtet und ist mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet. Beamte wollten den Fahrer kontrollieren, als er gegen 0.40 Uhr auf der Mündelheimer Straße Schlangenlinien fuhr. Nach einer so genannten Nacheile der Beamten über die Linner Straße, die Berliner Straße und die Lange Straße, über mehrere rote Ampeln, verloren sie den Sichtkontakt zum Fahrzeug. Wenige Momente danach entdeckten sie den Wagen auf der Duisburger Straße wieder. Der Fahrer war von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und in eine Kioskwand gefahren. Von dort schleuderte das Auto auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite, stieß dort mit einem geparkten Wagen zusammen und schob diesen gegen ein weiteres Auto. Als der Fahrer über die Beifahrertür versuchte auszusteigen, fixierten ihn die Beamten und legten ihm Handschellen an. Sein Auto und eines der geparkten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.