Große Ehre für Krefelder Olympia-Siegerin im Ringen Aline Rotter-Focken trägt Olympisches Feuer

„Davon habe ich schon als Kind geträumt, diese Fackel tragen zu dürfen“, erzählt die gebürtige Hülserin. „Alles rund um Olympia trage ich nach wie vor in meinem Herzen. Jetzt noch einmal ein Teil davon sein zu dürfen, das ist eine große Ehre für mich.“ Die Nominierung für den Fackellauf kam über den Deutschen Olympischen Sportbund; das Gremium hatte sie unter anderem deshalb ausgewählt, weil sie mit ihrem Mann Jan Rotter in Triberg im Schwarzwald wohnt — also in relativer Nähe. Sie steht damit in einer Reihe von Persönlichkeiten wieBox-Legende Muhammad Ali (Atlanta 1996), Ex-Fußballstar Michel Platini (Albertville 1992), Kronprinz Haakon von Norwegen (1994 in Lillehammer) oder Eishockey-Legende Wayne Gretzky (Vancouver 2010), die ebenfalls einst Fackelträger waren.