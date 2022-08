Akademie in Krefeld ist größer und moderner : Alexianer investiert Millionen in Ausbildung

Krefeld Mit insgesamt drei Millionen Euro ist die Alexianer Akademie vergrößert und modernisiert worden. Die Akademie kündigt an, die Zahl der Ausbildungsstellen und der Ausbilder drastisch zu erhöhen.

Eine Drei-Millionen-Euro-Investition ermöglicht den Alexianern ein besseres Ausbildungsangebot sowie mehr Räume mit verbesserter Ausstattung. 2,1 Millionen Euro stammen aus Fördergeldern des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit einigen Wochen nutzt die Akademie den technisch hochmodernen Neubau bereits. Am Freitag fand die Eröffnungsfeier statt. Sogenannte Aktionsinseln brachten den Besuchern die neuen Möglichkeiten in der Pflegeausbildung nahe. Eine Besonderheit: Im sogenannten Skill Lab Center können die Pflegeschüler zukünftig in einem geschützten Umfeld einzigartig praxisnah lernen. Zugleich kündigte die Alexianerklinik eine drastische Erhöhung der Ausbildungsstellen an.