Regierungspräsident zu Besuch in Krefeld Alberdingk Boley benennt Hindernisse zum Thema Neubau der Rheinbrücke

Zweites Thema: die Planungs- und Genehmigungsverfahren. Der Bindemittelproduzent mit Sitz in Krefeld-Uerdingen hat damit immer wieder zu tun. „Leider sind das häufig sehr langwierige Prozesse“, erklärte Wiegmann. „Genehmigungsverfahren kosten uns viel Zeit und bindet Mitarbeitende. Da hoffen wir auf verbesserte Abläufe in den Behörden.“ Die Problematik sei bekannt, entgegnete der Regierungspräsident und wies unter anderem auf fehlende Personalkapazitäten hin. Allerdings arbeite man an Verbesserungen und habe sich dazu auch im Rahmen des „Pakts für Planungsbeschleunigung im Rheinischen Revier“ bekannt. „Für eine Beschleunigung ist insbesondere eine frühzeitige und enge Abstimmung zwischen allen beteiligten Akteuren entscheidend“, so der Regierungspräsident.