Infos, Spiele und Schokoquiz in Krefeld : Aktionswoche für den fairen Handel startet am Freitag

Krefeld Vom 17. bis 24. September geht es um Fair Trade. Mit Infos, Spielen und sogar Schoko-Tattoos sollen die Krefelder für gerechten Welthandel sensibilisiert werden.

Fairtrade bedeutet, mehr Gerechtigkeit im Welthandel zu schaffen. Unter Berücksichtigung von sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien sollen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen erfüllt werden. An der bundesweiten Woche beteiligt sich Krefeld mit einem Programm, das auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. So wird am Freitag, 17. September, zwischen 10 und 13 Uhr ein „Faires Frühstück“ vor dem Weltladen, Westwall 62, serviert Dort gibt es auch Infostände, die für Themen wie Kinderarbeit und Fairen Handel sensibilisieren. Am Sonntag, 19. September, 11 bis 16.30 Uhr, bietet die Verbraucherzentrale einen Info- und Aktionsstand zum fairen Handel beim Panda-Tag im Zoo an. Auch in ihrem Schaufenster, Petersstraße 55, ist das Thema präsent. Second Hand statt neu kaufen ist das Motto bei einer Kleidertauschbörse in der Friedenskirche, Luisenplatz 1, am Donnerstag, 23. September, 15 bis 17.30 Uhr. Wer sich beteiligen möchte kann sich unter niederrhein@gmoe.de anmelden. Zeitgleich gibt es dort eine Infoveranstaltung über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Dazu wird landestypisches Essen angeboten.