Krefelder strampeln für den Klimaschutz : Aktion Stadtradeln startet am Sonntag in Uerdingen

Krefeld Zum 13. Mal beteiligt sich die Stadt Krefeld an der Aktion „Stadtradeln“, die für das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel wirbt. Ab Sonntag werden wieder Kilometer aufgeschrieben und Teams gebildet.

Ab auf die Drahtesel und kräftig in die Pedale getreten: Ab Sonntag zählt wieder jeder Kilometer, der per Fahrrad zurückgelegt wird. Denn dann startet einmal mehr die Aktion „Stadtradeln“, mit der ein starkes Signal für den Klimaschutz gesetzt werden soll. Das mittlerweile 13. Krefelder Stadtradeln läuft wieder über drei Wochen und endet am Samstag, 18. September.

Um 13 Uhr am Sonntag gibt Oberbürgermeister Frank Meyer in Uerdingen an der St. Michaelskirche (Niederstraße/ Am Zollhof) den Startschuss. Aufgrund der Corona-Lage kann es auch in diesem Jahr keine geführte Radtour durch die Stadt geben. Michael Hülsmann, Radverkehrsbeauftragter in der Stadtverwaltung, hat aber einen Tourenvorschlag erarbeitet. Dieser wird allen angemeldeten Radlern zum Download zugesandt und ebenfalls auf der Stadtradel-Website www.stadtradeln.de/krefeld Interessierten zum Download zur Verfügung gestellt. Am Stadtradel-Infozelt an der Niederstraße/ Am Zollhof gibt es zudem weitere Informationen und kleine „Give Aways“ für die Teilnehmer. Dort kann die Tour auch ausgedruckt abgeholt werden.