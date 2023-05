Aktion der Arbeitsagentur Krefeld „Check-in“ will Schüler für Berufswelt begeistern

Unter dem Motto „Mach’s öffentlich“ gestalten neben der Stadtverwaltung Vertreter weiterer Behörden die Check-in-Veranstaltung und geben so einen Gesamtüberblick über die Berufe im öffentlichen Dienst. Rund 60 Ausbildungsbetriebe aus Handwerk, Handel, Dienstleistung und Industrie und Behörden in Krefeld beteiligen sich an der Aktion. Auch die Check-in-Partner in Mönchengladbach (15. Mai), in Viersen (16. Mai) und im Rhein-Kreis Neuss (25. Mai) bieten eine gute Chance, Ausbildungsangebote direkt vor der Haustür und in der Region kennenzulernen.