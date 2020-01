Karneval in Krefeld : AKKU feiert seine erste große Karnevalssitzung

Krefeld Die Vorbereitungen in den Schulen und offenen Jugendeinrichtungen für das Karnevalsprojekt von AKKU laufen bereits auf Hochtouren. AKKU, das ist Aktion Kunst und Kultur im Unterricht, die von der Bürgerstiftung unterstützt wird.

Dieses Jahr kreieren die Kinder Verkleidungen in Regenbogenfarben, passend zu dem Motto „All You Need Is Spaß – Wir leben Vielfalt!“ Sechs Einrichtungen und Schulen nehmen in dieser Session teil: Das Trägerwerk Krefeld mit Mobifant und Café Ojé, die Buchenschule, die Josefschule, das Jugendzentrum Canapee, die Gesamtschule Uerdingen und das Gymnasium Marienschule.

In diesem Jahr nun konzentrieren sich die Kinder eifrig auf die Gestaltung eigener Kostüme. Und lernen so den Karneval kennen. Ihnen wird von Karnevalisten, die in die Schulen und Einrichtungen kommen, erklärt, was die närrische Jahreszeit ausmacht, weswegen man Karneval feiert und was alles dazu gehört. Es geht aber nicht nur um das Schöne. Auch die Schattenseiten der Session werden beleuchtet. So wird den Schülern erklärt, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie auf Betrunkene treffen. Doch das Wichtigste ist, Karneval wird gefeiert, um den Winter zu vertreiben, und will vor allem eins: gemeinsam jede Menge Spaß haben.