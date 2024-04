Ausgezeichnetes Krefelder Engagement Aids-Hilfe-Projekt bei weltweitem Förderprogramm dabei

„Testprojekt – digital, mehrsprachig und mobil“ lautet der Name, der auch Programm ist. Das Projekt richtet sich vor allem an suchterfahrene Personen und an Menschen mit Migrationshintergrund. Es kombiniert digitale und mehrsprachige Prävention mit einem mobilen Testangebot und basiert auf Erklärvideos zu Hepatitis, die in 14 Sprachen vorliegen, sowie dazu passenden Schulungen. Kombiniert werden solche Präventionsmaßnahmen in ländlichen und unterversorgten Gegenden mit einem Test-Bus. Fällt ein Ergebnis positiv aus, wird die potenziell infizierte Person von Sozialarbeitern bei der Anbindung an die medizinische Versorgung unterstützt.