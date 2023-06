Nach Eil-Entscheidung des Gerichts Aggressives Betteln war und ist auch fernerhin in Krefeld verboten

Die undifferenzierte Art der Auseinandersetzung mit dem vom Verwaltungsgericht Düsseldorf gekippten Bettelverbot für die Krefelder Innenstadt stellt laut Die Linke einen „weiteren inakzeptablen Skandal“ dar. Gerichtet ist die Kritik von Ratsfrau Julia Suermondt an die Vertreter der SPD und der CDU, die gemeinsam mit der FDP und der AfD in Krefeld statt „der Armut die Armen bekämpfen“ wollen. Statt nun die politische Verantwortung für ihre rechtswidrige Allgemeinverfügung zu übernehmen, würden Sozialdemokraten und Christdemokarten gleichermaßen Nebelkerzen werfen. „Sie täuschen die Bevölkerung über die wirkliche Bedeutung der Klage und des Eilantrags eines Krefelder Bettlers gegen die Allgemeinverfügung „Betteln im öffentlichen Raum“. Die richte sich gegen das Verbot des so genannten „aktiven Bettelns“.