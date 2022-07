Am 22. Juli in Krefeld : After-Work-Renntag auf der Galopprennbahn

Am 22. Juli in Krefeld

Krefeld Am Freitag, 22. Juni, lockt der Krefelder Rennclub ab 15 Uhr zu einem weiteren Galopprennen in den Stadtwald. Geplant sind sieben Rennen.

(RP) Die Meteorologen kündigen für die kommende Woche große Hitze an, der Mittsommer dürfte dann mit all seiner Kraft zu spüren sein. Das dürfte aber die Zocker kaum davon abschrecken, am Freitag, 22. Juni, auf die Krefelder Stadtwald-Rennbahn zu gehe und dort einen After Work-Renntag zu besuchen. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr, der erste Start erfolgt um 16 Uhr.