Krefeld : Afghanischer Comedian im Café Lentz

(RP) Amnesty International Krefeld lädt in Kooperation mit dem Café Lentz für den 26. Oktober, 20 Uhr, zu einem Benefizabend mit dem afghanischen Comedian, Poetry Slammer und Schriftsteller Sulaiman Masomi ein. Der in Kabul geborene Sulaiman Masomi ist in Krefeld aufgewachsen und zur Schule gegangen. In Paderborn hat er Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft und kulturwissenschaftliche Anthropologie studiert. Seine Geschichten über das eigene Leben als Migrant, über Absurditäten des Alltags und alltägliche Dinge erzählt er mit viel Witz. Als Poetry Slammer hat er diverse Preise gewonnen, so die Landesmeisterschaft in NRW. Das Café Lentz ist an der Lewerenzstr 104; der Eintritt beträgt zehn Euro, ermäßigt sieben.