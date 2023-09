Demonstration gegen „Stammtisch“ mit Gastredner AfD scheitert in Krefeld zweimal an einem Tag mit einer Veranstaltung

Die AfD Krefeld wollte sich zunächst in der Gaststätte Schwarzes Pferd an der Moerser Straße treffen. Wie die Polizei mitteilte, hat die Gaststätte die AfD dann aber wieder ausgeladen. Wie es hieß, wussten die Verantwortlichen nicht, dass es sich bei dem Stammtisch um eine politische Veranstaltung der AfD gehandelt habe. Die AfD wich dann zunächst in ihre Geschäftsstelle an der St.-Anton-Straße aus und versuchte dann, in der Gaststätte Bonnen in Uerdingen unterzukommen. Die Nachricht wurde via Facebook verbreitet und mit dem Aufruf zu Gegendemonstrationen an der St.-Anton-Straße und dann in Uerdingen vor Haus Bonnen verbunden. Auch in Uerdingen versammelten sich Gegendemonstranten. Nach einer Viertelstunde wurde auch dieser zweite AfD-Versuch, die Veranstaltung durchzuführen, abgebrochen.