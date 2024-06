EU-Wahlsimulation bei Schülern in Uerdingen AfD holt bei Juniorwahl am Gymnasium am Stadtpark 17,9 Prozent

Wie in der großen Politik beschäftigt das gute Ergebnis der AfD die Schulgemeinschaft. Sind es fehlendes Wissen oder Ernsthaftigkeit der Schülerinnen und Schüler über die in Teilen rechtsextreme Partei? Oder spiegelt sich in der Stimmabgabe der jungen Leute nicht einfach die gesellschaftlich-politische Stimmungslage in Deutschland? Die Ergebnisse der Juniorwahl als auch der Europawahl werden nun im Unterricht eingehend analysiert und diskutiert. So trage die Juniorwahl, auch am Gymnasium am Stadtpark, zur politischen Willensbildung der jungen Menschen bei, resümiert die Schule.