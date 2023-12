Ambulante Notdienstpraxen offen Ärztlicher Notdienst an Weihnachten, Silvester und Neujahr einsatzbereit

Die niedergelassenen Ärzte in Krefeld versorgen ihre Patienten auch an den bevorstehenden Feiertagen. Wer an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen oder an Silvester und Neujahr akute gesundheitliche Beschwerden hat, kann den ambulanten Notdienst kontaktieren. Anlaufstellen für Patientinnen und Patienten sind ambulante Notdienstpraxen, die auch ohne Voranmeldung direkt aufgesucht werden können.