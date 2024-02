Förderplan für mehr Mediziner im Stadtteil Ärzte-Notstand in Fischeln-West

Wer einen Arzt braucht, steht auch in Krefeld nicht selten vor einem Problem: Es gibt Praxen, die so überlastet sind, dass sie neue Patienten nicht aufnehmen können. Eine Situation, die nicht nur bei Fachärzten, sondern auch bei Haus- und Kinderärzten angekommen ist. Die Zahl der Hausärzte zwischen Fischeln und Hüls, Forstwald und Linn lag demnach laut einer „Übersicht der hausärztlichen Versorgung“ der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (Stand: 9. Oktober 2023) bei 154,8. Das entspricht bei knapp 230.000 Einwohnern einem Versorgungsgrad von 108,9 Prozent. Doch der Ärztemangel nimmt nicht nur in strukturschwachen Regionen zu. Auch die Ränder Großstädte werden zu medizinischen Notstandsgebieten – wie der Krefelder Bereich Fischeln-West.