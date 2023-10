Viren in Krefeld verstärkt unterwegs Hausärzte für Doppel-Impfungen gegen Corona und Grippe

Über den Sommer war die Corona-Pandemie in Krefeld aus der Wahrnehmung fast verschwunden: Die Zahl der akut Erkrankten ist merklich zurückgegangen und viele berichten eher von erkältungsähnlichen Symptomen. Parallel ist der Corona-Impfstart mit einem neuen, den veränderten Erregern angepassten Impfstoff in der Seidenstadt gut angelaufen. „Vor allem bei den Senioren ist die Nachfrage gut“, so Krefelds Leitender Impfarzt Wilhelm Stutzinger vor einigen Tagen. Die älteren Menschen seien sehr impftreu.