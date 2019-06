Rettung in Krefeld : Urologen entfernen einen riesigen Nierenstein bei einem Achtjährigen

Krefeld Mit einem Laser arbeiteten sich die Urologen des Maria-Hilf-Krankenhauses durch einen gewaltigen Nierenstein des achtjährigen Quadimullah aus Afghanistan. Nun kann der Junge mit guter Prognose nach Hause.

(RP) Quadimullah ist erst acht Jahre alt und hat in seinem Heimatland Afghanistan schon mehr erlebt als manche in einem langen Leben. Jan Baase ist Oberarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie. Er erklärt: „Der kleine ‚Quadi‘ kam vor drei Monaten zu uns wegen eines ungewöhnlich großen Nierenbeckenausgusssteins. Der Stein hat sich über Jahre entwickelt, dass er schließlich fast die gesamte Niere ausfüllte. Das muss ein unbeschreiblicher Leidensweg für ihn gewesen sein. Es ging letztlich um sein Leben.“

Das Friedensdorf International in Oberhausen pflegt seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit mit der Klinik für Urologie und Kinderurologie des Krankenhauses Maria-Hilf Krefeld. Die besondere Expertise des Kinderurologen und leitenden Oberarztes Dr. Walter Batzill war letztlich ausschlaggebend für deren Anfrage, Quadimullah in Krefeld zu behandeln. In Zusammenarbeit mit Jan Baase, der erfahrener Spezialist für Harnsteinerkrankungen ist, konnte die Behandlung im Februar beginnen und nach einer weiteren Operation im Mai mit guter Prognose abgeschlossen werden. Lediglich Ultraschallkontrollen und Untersuchungen auf noch bestehende Infektionen müssen nun erfolgen. Dr. Walter Batzill sagt: „Wenn die letzten Untersuchungen zeigen, dass keine Steine mehr in Niere und Harnleiter vorliegen und Infektionsfreiheit gegeben ist, kann Quadimullah wieder gesund in seine Heimat zurückkehren.“