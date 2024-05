Wirbel um Jana Bertels’ Vergangenheit in der Jungen Union Bockum Ärger um SPD-Spitzenkandidatin in Berlin wegen ihrer CDU-Zeit in Krefeld

Dass eine junge Frau aus Krefeld Mitglied in der Jungen Union wird und auch dem CDU-Kreisverband angehört, ist nicht ungewöhnlich. Wenn die gleiche Person viele Jahre später Landesvorsitzende der Berliner SPD werden will und es sogar in die Stichwahl geschafft hat, kann die CDU-Vergangenheit ungewollt noch einmal zum großen Thema werden. Jana Bertels hat sich offenbar damit keinen Gefallen getan, es in ihrer ansonsten makellosen SPD-Biografie nicht zu erwähnen. Nachdem die Hauptstadtmedien der ehemaligen Krefelderin gleichsam auf die Spur gekommen waren, erklärte die Spitzenkandidatin der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Berlin, sie habe den Umstand nicht für relevant gehalten. Das sehen einige Genossen womöglich anders. Der Wahlausgang wird’s zeigen.