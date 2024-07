Marodes Bauwerk Ärger um Pläne für Rheinbrücke in Krefeld-Uerdingen

Die Rheinbrücke in Uerdingen muss neugebaut werden. Daran gibt es keinen Zweifel. Eine vollständige Sanierung der 1936 gebauten Querung „inklusive der notwendigen Anpassungen an die heutigen und zukünftigen Anforderungen des motorisierten Verkehrs“ sei nicht möglich, drückt es der Landesbetrieb Straßenbau NRW auch noch einmal in einer aktuellen Pressemitteilung. Doch: Das Wie, Wann und besonders das Wo ist noch immer völlig unklar. Jetzt hat gar eine neue Projektmanagementgesellschaft die Planung übernommen.