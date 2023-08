Ärger um neuen Funkturm Anwohner am Lookdyk wittern Schildbürgerstreich

Dirk Lange hat sich am Lookdyk eine Idylle geschaffen: ein helles, offenes Haus, umgeben von hohem Bambus und mit jeder Menge Landschaft dahinter. Die Idylle könnte nun gestört werden: Die Telekom baut keine 100 Meter entfernt von seinem Wohnsitz einen 40 Meter hohen Funkturm. Auch andere Anwohner sind entsetzt; ein Nachbar fürchtet gar einen empfindlichen Wertverlust seines Hauses, das seine Altersvorsorge sein sollte. Dabei ist Lange überzeugt: Der Bau des Funkturms ist gar nicht nötig; in 300 Meter Entfernung plant Amprion nagelneue Strommasten für Deutschlands Stromautobahn, die man eventuell auch als Funkturm nutzen könnte. „Offenbar weiß die Rechte nicht, was die Linke tut“, sagt Lange, „die müssten doch ihre Planungen übereinanderlegen und nach Synergien suchen.“ Die Telekom winkt ab. „In Krefeld gibt es diese Möglichkeit nicht“ heißt es auf RP-Anfrage, daher baue man einen Mobilfunkmast, der von allen Anbietern genutzt werden könne, so dass in diesem Bereich keine weiteren Masten für Mobilfunk errichtet werden müssten.