Ärger in Krefeld über Standort für Mobilfunktechnik 300 Meter voneinder entfernt – Unverständnis über Nähe von Strom- und Funkmasten

Nun ist geschehen, was angekündigt war, aber Dirk Lange versteht immer noch nicht, warum es geschehen musste. Lange wohnt am Lookdyk, und in der Nähe seines Hauses werden mitten in die idyllische Landschaft hinein zwei Arten Masten gebaut: Einer steht schon, es ist ein Funkmast der Telekom. Die andere Art wird gerade erneuert: Es sind mächtige Strommasten als Teil der „Stromautobahn“ durch Deutschland, die grünen Strom aus dem Norden in den Rest der Republik leitet. Lange ist überzeugt: Der Funkmast ist überflüssig; die Technik dort hätte man auch an den Strommasten anbringen können. Für ihn ist es ein Versagen von Bürokratie und Politik, die Planung von Funk- und Strommasten in Deutschland nicht besser aufeinander abzustimmen. „Beide Infrastrukturen werden nicht zusammengeführt“, sagt er, „das ist in anderen Ländern wie den Niederlanden anders.“