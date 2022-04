Verkehr in Krefeld : Ärger um Lkw-Falle im Stadtkern von Uerdingen

Häufig landen solche Lkw nicht, wie auf dem Foto zu sehen, am Zoll in Uerdingen, sondern mitten im Ortskern am Marktplatz. Die Beschilderung ist offensichtlich nicht klar genug. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Immer wieder landen schwere Lkw auf dem Weg zum Zollamt mitten im Stadtkern. Die Politik fordert nun endlich Lösungen, die international verständlich sind.

Dort angekommen, bliebe für die Betroffenen wegen des Lkw-Durchfahrtverbots Am Rheintor und der faktisch unmöglichen Weiterfahrt über die Kronenstraße sowie wegen des Verbots der Einfahrt in die Bruchstraße nur die sehr enge Rechtsabbiegung in die Burgstraße in südliche Richtung. Vermutet wird, dass die Lkw-Fahrer zum einen ihrem Navi folgen und zum anderen die entsprechenden Verkehrszeichen nicht sehen oder verstehen, bis sie in der Falle am Marktplatz stehen. Dick fordert die Verwaltung auf, an einer klaren Beschilderung zu arbeiten.