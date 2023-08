Am Flünnertzdyk in Krefeld Knöllchen-Frust beim Tierheim-Fest

Für viele Tierfreunde aus Krefeld und Umgebung endete am Samstag der Besuch des Tierheim-Sommerfestes mit einer bösen Überraschung. Sie fanden bei der Rückkehr an ihrem Auto ein Knöllchen über 55 Euro vor. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) hatten die Bußgelder großflächig an Falschparker verteilt, die sich mangels Alternativen an den Straßenrand des Flünnertzdyk gestellt hatten. Das Vorgehen des KOD wird auch deswegen so heftig kritisiert, weil die Stadt dem Tierheim keine Möglichkeiten gegeben hatte, ausgewiesene Parkplätze für Besucher einzurichten. Das teilten Mitglieder des Tierschutzvereins während der Veranstaltung mit.