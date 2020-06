Bezirksvertretung Krefeld-Mitte : Bürgervertreter fühlen sich von Verwaltung verschaukelt

Ein solcher Schandfleck (Symbolbild) soll am Nordwall abgeschafft werden. Foto: Joachim iessen

Krefeld Fassungslos nahmen die Bürgervertreter Mitte zur Kenntnis, dass die Verwaltung ihren Beschluss für einen Unterflurcontainer-Standort ignoriert hatte, ohne Alternativ-Standorte im Umfeld zu prüfen.

Empörung bei den Vertretern aller Parteien in der 40. Sitzung der Bezirksvertretung Mitte. Anlass für den Ärger ist das Vorgehen der Verwaltung in Bezug auf den Standort eines Unterflurcontainers, der von den Politikern bestimmt worden war. Am 7. November 2019 hatte die Bezirksvertretung einstimmig den Beschluss gefasst, den Unterflurcontainer im Bereich Nordwall/ Ecke Westwall aufstellen zu lassen. Beim Standort war man extra vage geblieben, da bekannt war, dass der an dieser Stelle vorhandene Containerstandort nicht dazu geeignet ist, große Behälter unterirdisch aufzunehmen. Die Stadt ignorierte den Beschluss, ohne Alternativ-Standorte im Umfeld zu prüfen.

Stattdessen gab sie den Standort Alter deutscher Ring vor, der bereits zu Beginn der Diskussion von der Verwaltung vorgeschlagen worden war. Bezirksvorsteherin Monika Brinner ließ sich das Vorgehen der Verwaltung detailiert erläutern und las den Bericht in der Sitzung vor. „Das Schreiben hat gezeigt, dass unser Beschluss nur halb geprüft wurde und es erst auf Nachfrage Informationen dazu gab. Der Standort Alter deutscher Ring wurde uns auf diese Weise einfach untergejubelt. So geht das nicht“, sagte Brinner in ihrer vorletzten Sitzung als Leiterin des Gremiums verärgert.

Anke Drießen-Seeger (SPD) fehlten angesichts dieses Vorgehens jedwede freundliche Worte. „Ich fühle mich verarscht. Wir sollten einen Standort aussuchen, der zur Verschönerung des Straßenbildes beiträgt und die Aufenthaltsqualität erhöht. Da denkt man doch sofort an den Standort Nordwall, der nicht nur völlig verdreckt ist, sondern als Teil der Vier-Wälle eine besondere Bedeutung für die Innenstadt hat. Es ist unverschämt, wie uns nun der neue Standort, der alle diese Punkte nicht erfüllt, um die Ohren gehauen wird.“ Der Meinung war auch Carla Stomps (CDU): „Wir werden hier wie Kleinkinder behandelt. Wie soll Demokratie unter solchen Umständen funktionieren?“ Wilfried Daniels (Grünen) mahnte an, nicht einfach nur einen Container bauen zu lassen, weil es möglich sei. „Die dafür benötigten 30.000 Euro sind Steuergelder. Wenn unser Wunschstandort nicht geht, sollten wir ganz verzichten.“

Die Vertreter beschlossen erneut einstimmig, an dem ersten Beschluss festzuhalten und forderten die Verwaltung auf, nach einem geeigneten Standort in „unmittelbarer Umgebung“ zum aktuellen Standort am Nordwall zu suchen. Sie erwarten ein Ergebnis in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause.