Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag In Krefeld können Wünsche zur Änderung des Geschlechtseintrags ab 1. August angemeldet werden

Zum 1. November tritt das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) in Kraft. Es ersetzt das Transsexuellengesetz (TSG) und erleichtert trans-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen, ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen im Personenstandsregister ändern zu lassen. Eine Änderung kann zukünftig durch eine einfache Erklärung gegenüber dem Standesamt vorgenommen werden, erklärt jetzt die Stadt Krefeld. „Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz will man die personenstandsrechtliche Geschlechtszuordnung und die Vornamenswahl von der Einschätzung anderer lösen und die Selbstbestimmung der betroffenen Personen stärken“, erklärt Dezernentin Cigdem Bern. „Eine gerichtliche Entscheidung sowie eine psychologische Begutachtung sind nun grundsätzlich nicht mehr erforderlich“.