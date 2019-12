Konzert in Krefeld : Kölsche Weihnachtsschlager im Stadtgarten-Pavillon

Krefeld Weihnachtliche Musik im Stadtgarten: Das erste von drei Konzerten hatte gute Resonanz. Organisator ist die Gemeinschaft Unterhaltungs-Künstler (GUK).

(cpu) Das neue musikalische Format „Advent im Stadtgarten“ hat bei seiner Premiere rund 100 Besucher angelockt. Schlagersänger „Roy D. Martin“ – mit bürgerlichem Namen Heribert Breuer – und sein Team von der Gemeinschaft Unterhaltungs-Künstler (GUK) organisieren am historischen Pavillon an drei Adventssonntagen weihnachtliche Konzerte. „Wir sind total zufrieden mit der Resonanz des ersten Abends, obwohl es ja in Krefeld viele parallel laufenden Veranstaltung gab“, resümiert Breuer. Die Besucher hätten „gut verzehrt“ und so einiges an Geld für die Spendenkasse gebracht. Der Erlös der Konzerte kommt der Initiative Krefeld für Kinder zugute, die Oberbürgermeister Frank Meyer, der auch Schirmherr der Aktion ist, als kommunale Gesamtstrategie im Engagement gegen Kinderarmut ins Leben gerufen hat.