Am 16. Januar ist Schluss Adieu, Kaufhof

Manchmal ist man von sich selbst überrascht. Der jüngste Besuch im Kaufhof rief unerwartet heftige Emotionen hervor. Die Warenwelt war zerfleddert. Leere Regale, nur noch locker besetzt, und was da lag, lag nicht mehr gut platziert, sondern wie übriggeblieben. Schnäppchenjäger sind manchmal ein eigenes Völkchen: Ein Mädchen zeigte seiner Mutter irgendetwas, die Mutter fauchte das Kind unwirsch an, die Kleine warf das Ding achtlos zurück. Geringschätzung lag in der Luft, die Schnäppchenjagd wirkte wie Plündern mit Bezahlen. Am 15. Januar öffnet der Kaufhof zu Krefeld zum letzten Mal.