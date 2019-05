Internationaler Adalbert-Preis für Frieden, Freiheit und Zusammenarbeit in Europa 2019 : Adalbert-Stiftung zeichnet Peter Zajac in Prag aus

Krefeld Die Auszeichnung wird am 13. Juni in Prag vergeben.

(RP) Die Adalbert-Stiftung mit Sitz in Krefeld verleiht den Internationalen Adalbert-Preis für Frieden, Freiheit und Zusammenarbeit in Europa 2019 an Professor Dr. Peter Zajac (Bratislava). Der Preis wird bei einem Festakt am 13. Juni auf der Prager Burg durch den Präsidenten der Tschechischen Republik, Miloš Zeman, überreicht. Die Laudatio hält der frühere slowakische Parlamentspräsident und Adalbert-Preisträger Dr. František Mikloško. Im Anschluss an die Preisverleihung zelebriert Dominik Kardinal Duka, Erzbischof von Prag, im St. Veits-Dom zu Prag ein feierliches Pontifikalamt.