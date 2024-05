Am Wochenende ist Flachsmarkt in Linn ADAC warnt vor Staus auf der A 57 an Pfingsten

Im vergangenen Jahr hätten sich die Staus in NRW am Nachmittag auf bis zu 570 Kilometer summiert. Fast 660 Stunden steckten Reisende am Freitag vor Pfingsten in Staus und stockendem Verkehr fest. Durch den Feiertag am Montag müssten Arbeitnehmer für ein langes Wochenende keinen Urlaubstag opfern. Das mache Pfingsten für einen Kurztrip mit der Familie besonders attraktiv.