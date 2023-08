Wirtschaftsstandort Krefeld Aconlog schließt langjährigen Mietvertrag für Immobilie in Linn

Die Aconlog Projektentwicklung GmbH hat vor der Baufertigstellung für ihr Grundstück in Krefeld-Linn einen langfristigen Mietvertrag geschlossen. Zukünftiger Nutzer der nachhaltig errichteten Neubauimmobilie, die sich an international anerkannten ESG-Kriterien orientiert, ist die WISAG Logistics Solutions GmbH & Co. KG.