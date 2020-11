Gesundheit in Krefeld : Acht von zehn Drogentoten sind durch Alkohol gestorben

In Deutschland wird so viel Alkohol getrunken wie nirgends sonst auf der Welt. Foto: dpa/Axel Heimken

Krefeld Niedrige Preise und hohe Verfügbarkeit: Alkohol ist eine leicht zugängliche Droge. Durch den Missbrauch sind in Krefeld 41 Menschen innerhalb eines Jahres gestorben. Tendenz steigend.

(ped) Weder Heroin, noch Kokain und auch keine neuen Modedrogen kosten so viele Krefelder Drogenabhängige das Leben wie Alkohol. 83,7 Prozent der Drogentoten sterben hier durch Alkoholmissbrauch. Das Statistische Landesamts hat jetzt die Zahlen für das Jahr 2018 veröffentlicht. Danach sind in dem Jahr 49 Menschen in Krefeld durch Drogenmissbrauch gestorben. Bei 41 war der Alkohol schuld, acht Menschen starben an der Einnahme von psychotropen Substanzen oder Betäubungsmitteln.