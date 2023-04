Abitur und dann? „Gerechtigkeit spielt eine wichtige Rolle“– Abiturientinnen über Hoffnungen und die Frage, was sie ihrem Ich in der 5. Klasse raten würden

Die Abiturprüfungen haben begonnen; wir sprachen mit Kübra Yörük (17) und Douae Al Handiui (18), Schülerinnen am Hannah-Arendt-Gymnasium, über Pläne, Hoffnungen, Sorgen, die Zukunft von Freundschaften, die Rolle von Sozialen Medien, und wir fragten, was sie ihrem Ich in der fünften Klasse raten würden.