In Krefeld Abitur-Prüfungen starten am Donnerstag ohne Probleme

An diesem Mittwoch hätten auch in Krefeld die ersten Abitur-Prüfungen in den Fächern Bio, Chemie, Ernährungslehre, Technik, Physik und Informatik geschrieben werden sollen. Doch es gab Probleme beim Herunterladen der Aufgaben, weswegen die Prüfungen auf Freitag, 21. April, verschoben wurden. In Krefeld reagierten die Abiturienten gelassen auf die Panne der Landesregierung. In den Sozialen Medien wurde das Thema verhältnismäßig wenig diskutiert, es gab jedoch Kritik an der Landesregierung. Bei Facebook wurde von einem „peinlichen Fehler“ gesprochen, ein Nutzer fand den Vorfall „bezeichnend für unser Land“, eine andere hatte Mitleid mit den Abiturienten, die erst kurz vor knapp von der Verschiebung erfahren hätten und nun bis Freitag zittern müssten. Und dann sei an dem neuen Prüfungstag auch noch das muslimische Zuckerfest. „Gerade in NRW sind tausende SchülerInnen und auch LehrerInnen betroffen und können nun ihr allerheiligstes Fest nicht begehen“, schrieb die Nutzerin verärgert. Auf Instagram reagierte ein Schüler pragmatisch auf die Entschuldigung der Schulministerin und meinte nur: „Vorschlag: Zusatzpunkte in der Klausur. Dann werden wir die Sache auch ganz schnell vergessen.“ Eine Kommentatorin nahm Ministerin Dorothee Feller sogar in Schutz und kommentierte: „Wir sind alle nur Menschen und Fehler passieren nun mal.“